Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал решение Европейского суда, который разрешил работодателям вводить для сотрудников запрет на ношение хиджаба и других религиозных символов. В своем Instagram он назвал произошедшее «скрытой войной, объявленной религиям».

«По их мнению, ограничение религиозных свобод постепенно приведет к отказу молодежи исповедовать религию. Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное «Нет!» попыткам наложить полный запрет на их религиозные права! Если никогда и не носили хиджабы, теперь появляться в них на работе, в университете, обществе… Убежден, что такое же отношение к решению суда продемонстрируют представители других религий», — написал глава региона.

Он напомнил, что «в нацистской Германии геноцид устроили по национальному признаку». «Если вы будете молчать, нет гарантий, что это не повторится уже по религиозным признакам», — добавил Кадыров.