Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что его российский коллега Владимир Путин «точно крепкий орешек». Таким образом американский лидер ответил на вопрос, как бы он охарактеризовал главу российского государства.

Различных людей в среде шоуменов и политиков Трамп в ходе интервью описывал в двух словах. Говоря о Путине, он заметил, что лично его не знает.

— Но он точно крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем, — сказал Трамп.

В оригинале он прибегнул к используемой в США идиоме tough cookie, которое в дословном переводе звучит как «твёрдое печенье».

Источник: Лайф