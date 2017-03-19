Порядка 30 тысяч курдов вышли в субботу на улицы немецкого города Франкфурт с акцией протеста против президента Турции Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, демонстранты выступили против конституционной реформы, вынесенной на референдум 16 апреля в Турции, а также потребовали «свободу Оджалану (лидеру запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана)».

«Европейцы должны нас услышать, понять наши страдания и помочь нам. Лучше всего было бы ввести экономические санкции в отношении Турции», — заявил один из протестующих.

Как сообщает агентство, правительство Турции опубликовало в Twitter запись с осуждением акции протеста.