Немецкие ученые провели масштабное исследование ради того, чтобы определить обладатели какой группы крови отличаются наибольшей сексуальностью.

Ученые из Германии провели массовое социологическое исследование, в котором приняло участие свыше 3000 респондентов.

Проанализировав полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что обладатели первой группы крови отличаются любовью к экспериментам в интимной жизни и мощным сексуальным темпераментом.

Люди надежные, но не особо активные в сексуальной жизни чаще всего имели вторую группу крови.

Люди с третьей группой крови, по словам ученых, романтичны и чувственны, что сказывается и на их пристрастиях в сексе.

Самыми романтичными оказались люди с четвертой группой крови: они принимают решения по зову сердца и отдают предпочтения традиционным ласкам, избегая экспериментов в сексе.