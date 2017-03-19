Все участники вооруженного заговора против Сирии потерпели поражение. С таким утверждением выступил лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла, передает ТАСС.

«Миллиарды нефтедолларов были потрачены за истекшие шесть лет на то, чтобы свергнуть сирийское правительство», — заявил он в речи, которая транслировалась по телеканалу Al-Manar . Этих денег, по словам Насруллы, хватило бы на то, чтобы «избавить Сомали от голода, а арабский мир от бедности».

Как считает лидер «Хезболлах», бойцы которой сражаются на стороне правительственной армии, Сирия «приближается сегодня к большой победе». В этой связи Насрулла призвал членов бандформирований, воюющих против правительства, сложить оружие и прекратить участие в бессмысленном проекте. «Наступил седьмой год конфликта в Сирии. Разве ни мало было уже пролито крови?» — сказал он.

По мнению шиитского политика, присутствию террористов «Исламского государства» в Ираке положен конец, в Сирии у них также нет будущего.

«Последние теракты смертников в Сирии свидетельствуют, что группировку «Джебхат ан-Нусру» ждет аналогичная судьба и она вместе с ИГ скоро окажется на свалке истории», — отметил Насрулла.