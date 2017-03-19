Референдум о независимости Шотландии будет проведен после того, как станут известны условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

Как передает ТАСС, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«После того, как станут ясны условия Brexit, когда все еще будет возможность изменить курс, у народа Шотландии будет выбор, будет проведен референдум о независимости», — сказала она.

«Будущее Великобритании выглядит сегодня по-другому. Будущее Шотландии должно зависеть от выбора шотландского народа», — отметила Стерджен.

Она также сообщила, что вопрос о проведении референдума парламент Шотландии решит на следующей неделе.

«На следующей неделе мы обратимся к шотландскому парламенту, чтобы согласовать вопрос о том, что у шотландского народа есть право определять свое будущее», — сказала министр.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен объявила в понедельник, что новый референдум о независимости региона должен быть проведен в период между осенью 2018 года и весной 2019 года.

Она ранее указала, что шотландское правительство не устраивает сценарий жесткого Brexit, при котором Шотландия будет вынуждена покинуть единый европейский рынок против своей воли.