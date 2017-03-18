В 2016 году неизвестные подарили президенту Украины Петру Порошенко путеводитель по Крыму, две вышиванки, белое кимоно, деревянную булаву и книгу «Приворотное зелье».

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на администрацию главы государства.

За прошедший год в Фонд президентов Украины были переданы 282 подарка для Порошенко. Причем «презенты» главе государства присылали не только анонимы. Например, в списке подарков числится книга «Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе» — от бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которого власти подозревают в хищении бюджетных средств. В настоящее время чиновник находится за пределами страны.

В перечень также входят вязаные шерстяные носки, которые украинскому лидеру вручили на съезде партии БПП и мяч с автографами игроков ФК «Динамо», подаренный президентом клуба.

Порошенко получал подарки и из других стран — от зарубежных чиновников и дипломатов. Так, Литва подарила ему набор сувенирных бутылочек, Туркменистан — национальную одежду и деревянную шкатулку, Индия — набор к Международному дню йоги, Сингапур — металлическую статуэтку «Два острых перца». Франция презентовала Порошенко флешку в виде автомобиля Красного Креста, а Германия — статуэтку «Три человека на подставке».