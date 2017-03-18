Госслужба ветеринарного контроля (ГСВН) при Минсельхозе Азербайджана выразило отношение распространенному в ряде СМИ сообщению о том, что в Азербайджан через Грузию якобы завозится зараженный туберкулезом скот и туши заболевших животных из Армении.

Как отмечается в поступившем в АПА сообщении ГСВН, эта информация абсолютно безосновательная, не отражает действительности, не опирается ни на один факт, из Армении в Азербайджан не завозился больной скот.

В сообщении отмечается, что разрешение на ввоз в страну скота и продукции животного происхождения из Грузии и других стран дается после представления ветеринарного сертификата и других документов соответствия, выданных ветеринарными службами этих стран:

«Разрешение на употребление выдается после проверки этой продукции в соответствующих лабораториях. За истекший период в образцах импортируемой продукции возбудителей туберкулеза и других инфекционных заболеваний выявлено не было».

Служба отмечает, что за всем ввозимым в страну скотом и продукцией животного происхождения осуществляется надлежащий контроль, эпизоотическая обстановка в республике стабильная.