Участники акции памяти скончавшегося жителя Еревана Артура Саркисяна, который в июле 2016 года доставил еду членам захватившей территорию патрульно-постового полка полиции вооруженной группировки, перекрыли проезжую часть площади Республики в центре Еревана.

Полиция пытается вынести усевшихся на асфальт демонстрантов с проезжей части. Между демонстрантами и полицейскими происходят локальные стычки.

Демонстранты отказались подчиняться требованию Полиции и покинуть территорию на площади и несколько раз перекрыли проезжую часть. Полицейские во главе с заместителем начальника Полиции Еревана Валерием Осипяном открыли проезжую часть, силой отстранив демонстрантов.

Организаторы акции призвали продолжить пикет на площади Свободы, а завтра вечером вновь провести шествие к зданию Правительства.

В акции принимают участие около 200 человек, которые требуют наказать виновных в смерти Саркисяна.