Архиепископ сицилийского города Монреале Микеле Пеннизи запретил членам мафии участвовать в таинстве крещения: он выпустил соответствующий декрет. Таким образом, мафиози теперь не смогут становиться крестными отцами в церквях его епархии.

По мнению церковника, мафия дискредитировала термин «крестный отец», придав ему новое значение. «Мафия всегда использовала церковный термин «крестный отец“, чтобы у их боссов была репутация религиозной респектабельности», — сказал архиепископ AFP. При этом он подчеркнул, что на самом деле миры организованной преступности и церкви «абсолютно несовместимы».

Папа Римский еще в июне 2014 года отлучил мафиози от церкви. Тогда он заявил, что члены организованной преступности «поклоняются злу».