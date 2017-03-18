Пользователи соцсетей обсуждают выражение лица и взгляд канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес дочери президента США Дональда Трампа Иванки, передает Газета.ру со ссылкой на Mashable.

Как отмечают некоторые блогеры в твиттере, взгляд Меркель отражает ее удивление присутствию дочери американского президента, которая занимается продажей ювелирных изделий, на переговорах между бизнес-лидерами Германии и США.

«Меркель: что она вообще здесь делает?» — написал пользователь соцсети Lina Lora Prosser, прикрепив снимок Трамп и канцлера.

Сама Иванка в своем твиттере подчеркнула, что участие в подобной встрече для нее — большая честь.