Сегодня прошел матч 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передает Репорт, команда «Нефтчи» в день своего 80-летнего юбилея встретилась с командой «Интер».

Матч прошел на «Bakcell Arena» и завершился победой команды «Нефтчи» со счетом 2:1. Счет открыл Уго Баргар на 42-ой минуте. На 70-й минуте Рахман Гаджиев забил очередной гол. Через минуту гол забил футболист «Интера» Низами Гаджиев.

За счет этой победы «Нефтчи» с 26 очками поднялся на 5-е место.

Отметим, что футболисты «Нефтчи» вышли на матч в форме старого образца.