Уже шесть месяцев, как на автомобильном заводе в Нахчыване не собираются автомобили «NAZ Lifan».

Как передает Modern.az, последнюю информацию о сходе с конвейера нового автомобиля на этом заводе Госкомстат распространял в октябре прошлого года.

Замдиректора завода Полад Садыгов сообщил РадиоАзадлыг, что сборка автомобилей началась, однако не смог ответить на вопрос, сколько комплектующих было заказано из Китая для сборки автомобилей, и попросил обратиться с этим вопросом письменно.

В прошлом году на заводе было собрано 270 автомобилей, производство упало на 62,8%. 121 автомобиль «NAZ Lifan» остался непроданным.

На автомобильном заводе в Гянжде в этом году тоже не выпускались тракторы и грузовые автомобили. Производство прицепов остановилось в октябре прошлого года.