На выставке «Prowein» в германском Дюссельдорфе в рамках единого национального стенда «Made in Azerbaijan» впервые будут представлены азербайджанские вина.

Об этом сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе Министерства экономики АР.

При поддержке Минэкономики и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) на проходящей 19-21 марта выставке будут представлены и другие азербайджанские спиртные напитки.

Для участия в выставке «Prowein» в Дюссельдорфе со стороны министерства был проведен конкурс, по итогам которого право принять участие в выставке получили девять компаний. Расходы по участию азербайджанских компаний в выставке «Prowein» в Германии под брендом «Made in Azerbaijan» по указу президента АР покрываются за счет государства.