Согласно приказу министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, группе офицеров присвоено звание полковника.

Как сообщается на сайте Минобороны, Закир Гасанов на встрече с военными пожелал им успехов на службе, дал поручения и рекомендации.

З.Гасанов рассказал о широкомасштабных мероприятиях в ВС, последовательной работе по развитию армии в результате внимания и заботы, оказанных президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Министр обороны поздравил военных с праздником Новруз.