Как только корпорация Liberty Media вступила в права новых хозяев Формулы 1, одним из первых её шагов стало смещение Берни Экклстоуна со всех руководящих постов.

На днях Генеральный директор Liberty Media Грег Маффей дал понять, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить долгосрочный бизнес. Он заявил, что «Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку».

Промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов в ответ заявил, что Маффей не присутствовал на гонке в Баку, а потому вряд ли может объективно судить о ней.

Сам Эккклстоун не готов согласиться с предположениями, что эффективность экономики Формулы 1 в последние годы снижалась: «Думаю, люди в какой-то мере сбиты с толку. В Liberty Media подумали и сказали – Чейз Кэри это сказал – что в последние три года я не лучшим образом справлялся со своей работой. Но я считаю, что справлялся, и в фонде CVC (которому акции Формулы 1 принадлежали с 2006 года, пока их не приобрела корпорация Liberty Media) так считали, ведь мне удавалось получать ежегодный доход, равный $1,5 млрд. Именно поэтому акции Формулы 1 стоили так дорого. Думаю, если бы я неважно справлялся с делом, они бы обошлись Liberty дешевле».

Кроме того он заявил: «Когда я организовал гонку в Венгрии в 1986-м, Железный занавес ещё существовал, и тогда мне фактически пришлось иметь дело с КГБ, но мне очень хотелось выйти за пределы Западной Европы, потому что мир ею не ограничивается, он несколько больше. По-моему, это хорошо, что мы проводим гонки в Сочи, в Баку и в других местах, понимаете? В прошлом году сезон состоял из 21 этапа. Вопрос надо ставить так: если в этих странах готовы платить такие же деньги, как европейцы, будем ли мы проводить там гонки? Ответ однозначно утвердительный. В этих странах довольны контрактами, которые мы заключили, и наши договорённости всех устраивают».