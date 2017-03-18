Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туниса Беджи Каиду Эс-Себси.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики – Днем независимости.

Я верю, что развитие дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Тунисом всегда будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туниса – мира и благосостояния», — говорится в поздравлении главы государства.