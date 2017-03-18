Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Румынией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шестого флота ВМС США.

Корабль, на борту которого находится экспедиционный батальон морской пехоты, прибыл в Черное море в пятницу, чтобы участвовать в учениях Североатлантического Альянса SPRING STORM 17.

Отмечается, что SPRING STORM 17 — это морские десантные учения, которые проводятся для повышения уровня оперативного взаимодействия и укрепления военного сотрудничества США и Румынии.

USS Carter Hall относится к серии десантных кораблей-доков и вошел в строй в 1995 году. Он может перевозить до 500 морских пехотинцев.