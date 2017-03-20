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В Азербайджане отмечают Новруз

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Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз-байрам.

В переводе с фарси Новруз означает «новый день». Новруз-байрам 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Новруз-байрам имеет древние корни. Некоторые народы связывали приход весны и оживление природы с началом нового года. Согласно древним верованиям, вселенная состоит из четырех стихий — воды, огня, земли и воздуха. Именно поэтому празднованию Новруза предшествуют четыре вторника, каждый из которых олицетворяет собой одну из стихий.

Дата: 2017/03/20 0:03

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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