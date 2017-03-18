Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что парламент страны после проведения референдума по поправкам в конституцию примет решение о восстановлении смертной казни.

«Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля», — цитирует Эрдогана Agence France-Presse. Турецкий лидер отметил, что одобрит этот закон без колебаний.

16 апреля в республике пройдет референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. Поправки, в частности, касаются смены парламентской формы правления в Турции на президентскую.

Напомним, что часть общественности страны после попытки военного переворота, произошедшей в середине июля прошлого года, выступила с призывом к власти вернуть смертную казнь.