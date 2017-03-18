Президент США Дональд Трамп считает, что Германия должна Вашингтону и НАТО немало денег в обмен на предоставленную военную защиту, передает РТ.

При этом он выразил удовлетворение состоявшимися переговорами с немецким канцлером Ангелой Меркель, назвав их «прекрасными».

«Тем не менее, Германия должна много денег НАТО и США. Нам должны больше платить за мощную и крайне дорогостоящую систему обороны, которую США предоставляют Германии», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В минувшую пятницу президент США провел в Белом доме переговоры с Меркель. Стороны, в числе прочего, обсудили ситуацию на Украине и заявили о приверженности мирному разрешению конфликта на востоке республики.

После окончания переговоров, как сообщают СМИ, Дональд Трамп не стал пожимать руку канцлеру Германии. При этом, встречая Меркель по ее прибытию, американский лидер обменялся с ней рукопожатием.