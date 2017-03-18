Первые билеты на Исламские Игры Солидарности Баку-2017 были вручены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и вице-президенту, председателю Оргкомитета по проведению Исламиады Мехрибан Алиевой.

Как передает azerisport.com, билеты были вручены двумя волонтерами Баку-2017, после чего президент и вице-президент присоединились к празднованию праздника Новруз.

Билеты на Исламиаду-2017 поступят в продажу завтра, 19 марта. В честь этого события будет проведено мероприятие в «Ganjlink Mall» в котором примут участие послы-атлеты и послы-знаменитости Баку-2017, в их числе Ильхам Закиев, Тунзаля Агаева, Фарида Азизова и Хаджи Нуран. На мероприятии также будут проведены конкурсы, в которых разыграют билеты на спортивные сессии.

Всего в продажу поступят 500 000 билетов. Билеты на все спортивные сессии будут стоить от 2 до 5 манатов. Лица младше 16 лет смогут посетить спортивные сессии на 13 аренах бесплатно, при условии наличия у них бесплатного билета. Дети от 2 до 16 смогут также приобрести детские билеты за 1 манат и посетить Спорткомплекс им. Гейдара Алиева и стадион «Тофик Бахрамов». Цены на церемонию открытия будут варьироваться от 20 до 200 манатов, на церемонию закрытия – от 10 до 100 манатов.

Отметим, что Исламиада-2017 пройдет в столице Азербайджана 12-22 мая.

В программу Игр входят следующие виды спорта – легкая атлетика, прыжки в воду, плавание, водное поло, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, гандбол, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, пулевая стрельба, теннис, волейбол, бокс, зорхана, каратэ, таэквондо, тяжелая атлетика, а также атлетика и дзюдо для паралимпийцев.