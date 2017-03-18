Олланд: Франция будет беспощадна к террористам

Франция продолжит вести беспощадную борьбу с террористами и обеспечит максимальную безопасность своим гражданам. Об этом заявил президент республики Франсуа Олланд, дав высокую оценку действиям солдат, оперативно ликвидировавшим в парижском аэропорту Орли злоумышленника, попытавшегося совершить нападение на военный патруль, передает ТАСС.

«Президент республики приветствует отвагу и эффективность действий, проявленные полицейскими и военнослужащими во время агрессивных действий, предпринятым крайне опасным человеком, который был ликвидирован. Отдел прокуратуры Парижа по делам терроризма начал расследование, чтобы пролить свет на мотивы и обстоятельства этого происшествия, а также на предмет возможных сообщников (злоумышленника)», — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Как подчеркнул Олланд, французское «государство полно решимости действовать беспощадно, чтобы бороться с терроризмом, защищать безопасность соотечественников и обеспечивать защиту территории» страны. «Бдительность будет сохранена на максимальном уровне. Военнослужащие, задействованные в рамках антитеррористического плана «Сантинель», в очередной раз подтвердили свою пользу в содействии силам полиции и жандармерии», — заключил глава республики.

Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале Орли утром 18 марта. Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одной из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами.

Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, прибывший на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, ранее сегодня этот же человек оказался причастен к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, ранив одного из полицейских и скрывшись с места происшествия.

Аэропорт Орли расположен в 20 км к югу от Парижа и является вторым по величине и пассажиропотоку во Франции. Прием и отправка воздушных судов на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправляются в Руасси-Шарль де Голль. Сейчас после полной проверки аэровокзала сотрудниками спецподразделений полиции воздушная гавань постепенно возобновляет работу.