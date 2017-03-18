Любимая «ирландская пословица» президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского поэта-любителя, передает РИА Новости.

17 марта – в День святого Патрика – политик встречался с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни. Трамп признался, что «встреча с ирландскими друзьями» заставила его вспомнить пословицу, которую он слышал «много-много раз» и которая ему очень нравится.

«Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен», — процитировал Трамп.

Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что впервые эти строчки были опубликованы на сайте PoemHunter и являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.

Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать «на таком уровне», признался молодой человек.

«Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом», — пошутил Альхасан.