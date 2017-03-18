Пропало 3 многотоннажных автомобиля груженных товарами для «Veysəloğlu» и других компаний, отправленных из Украину в Азербайджан.

Председатель Конгресса азербайджанце Украины Ивано-Франковской области Украины, руководитель компании, ответственной за отправку грузов в двух автомобилях из 3 пропавших Матлаб Наджафов сообщил АПА, что в одном автомобиле находилось свыше 20 тонн мяса, в другом больше 20 тонн масла, а в автомобиле, перевозившем груз для компании «Veysəloğlu» находились различные продукты питания.

По словам М.Наджафова одна из машин была загружена в городе Староконстантиновск Хмельницкой области, другая в городе Пирульки Черниговской области: «Машины согласно графику движения должны были пересечь Киев и оттуда направиться в Одессу, где должны были загрузиться на корабли. Они прошли таможенный досмотр, оставалось отправить их в Азербайджан. Однако, внезапно связь с водителями пропала, и вот уже как 3 недели от них никаких вестей. В связи с этим я немедленно обратился в полицию и органы безопасности от лица своей фирмы. Несмотря на то, что они сообщили мне, что машины были похищены неизвестными лицами, к сожалению, поиски не ведутся. Я ответственен за этот груз, мне причинен ущерб на крупную сумму».

М.Наджафов представил фотографии документов пропавших автомобилей и водительских прав водителей.

М.наджафов также сообщил, что в это же время пропала другая машина с грузом, отправленной другой компанией для компании «Veysəloğlu». Он подчеркнул, что в последнее время такие случаи участились.

Начальник департамента по связям с общественностью Группы компаний «Veysəloğlu» Ильхам Мамедов подтвердил факт пропажи машины. Он сообщил, что грузовой автомобиль перевозящий продукты питания,, принадлежащих Группе компаний «Veysəloğlu» пропала: «В этом вопросе Группа компаний «Veysəloğlu» потерпевшая сторона. Сделано обращение в необходимые инстанции для решения этого вопроса в юридической плоскости».

Как удалось выяснить, на сегодняшний день на территории Украины были украдены 10 грузовых машин с товарами, принадлежащими различным азербайджанским компаниям.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отвечая на вопрос в связи с этим, сообщил, что у него нет информации по этому вопросу.