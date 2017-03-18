18 марта в Баку состоялось общенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.

Как сообщает АзерТадж в праздновании Новруза приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.

На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну, Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.

Девушка-Весна преподнесла главе государства семени.

На крепостных стенах Ичеришехер и на площади, как напоминание о нашей древней истории, выстроились воины, вооруженные мечами и щитами.

Мудрый Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы Новруз байрамы принес нашему народу достаток и изобилие.

Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.

Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в Приморский Национальный парк.

Главу государства и его супругу встретили главные персонажи Новруз байрамы – Коса и Кечаль.

Koса и Кечаль поздравили Президента и его супругу с праздником, посостязались с главой государства в битье яиц.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели праздничный концерт.

Глава государства и его супруга ознакомились с ярмаркой «Новруз».