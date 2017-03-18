Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты.

Как передает «ДОЖДЬ» со ссылкой на Le Monde, преодолеть необходимый для участия в выборах порог в 500 подписей выборных должностных лиц смогли 11 человек.

В выборах примут участие представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, председатель движения «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль.

Больше всего подписей — 2593 — собрал Франсуа Фийон.

Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.