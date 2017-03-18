«Основной вопрос нашей внешней политики и, в целом, политики это армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. К сожалению, в направлении решения этого вопроса серьезного прогресса нет. Я неоднократно заявлял о причинах этого. Армения не хочет мира, хочет сохранить статус-кво, не хочет покинуть оккупированные земли. Поэтому мы и международное сообщество, посредники должны заставить их освободить оккупированные земли. Другого пути нет. Потому что Армения пытается бойкотировать переговоры, ставит себя в изолированное положение. Посредники, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже открыто заявили, что в скором времени должны быть восстановлены субстантивные, то есть, содержательные переговоры. Поэтому считаю, что чем раньше Армения осознает, что она не сможет сохранять азербайджанские земли под оккупацией, тем лучше будет для них. Мы не смиримся с этой ситуацией. Мы увеличиваем нашу мощь. Укрепляем нашу военную и политическую силу, нашу международную позицию».

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом на общенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан превратился в важную страну не только для региона, но и для всего мира: «Армения же потеряла всякую надежду, впала в депрессию. Причиной этому криминальная хунта, незаконным путем захватившая власть в Армении. Самой большой угрозой для армянского народа является именно нынешнее руководство страны.

Мы продолжим прилагать усилия. Я многократно заявлял, хочу подчеркнуть еще раз, территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет вопросом обсуждений. Нагорный Карабах исконно азербайджанская земля. Мы должны восстановить свою территориальную целостность. Международное право поддерживает нашу позицию. Ситуация в регионе работает на пользу нам. Экономический, военные потенциал нашей страны, ясное дело, больше. Апрельские события прошлого года еще раз подтвердили это. Поэтому, мы должны становиться сильнее, что мы и делаем.

Армения же не может жить без иностранной помощи. Если до апрельских боев они смогли в определенной степени добиться успехов в своей мифологической деятельности, апрельские события нанесли сильный удар по их пропаганде, армянское общество было потрясено. Хотя это были лишь кратковременные бои. Поэтому они должны сделать правильные выводы, должны знать, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией. Во что бы то ни стало, мы восстановим свою территориальную целостность. Для этого, конечно же, мы ведем успешную политику, с каждым днем, с каждым годом, приближаемся к этому дню. Вы знаете, что флаг Азербайджана сегодня возвышается в Лелетепе и Агдере, он возвысится и в Шуше, Ханкенди».