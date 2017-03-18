Своей успешной политикой мы усиливаем нашу страну. Если взять всю нашу историю, Азербайджан никогда не был силен так, как сейчас.

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на всенародном празднестве по случаю Новруза.

«Наша успешная политика, региональные инициативы, энергетические, транспортные проекты в широком смысле формируют международное сотрудничество. Мы привнесли в международное сотрудничество свою философию. Международное сотрудничество должно быть успешным для каждого участника. Это не может быть сделано силой. Никакую страну нельзя привлекать к какой-либо инициативе силой, по принуждению. У этого не будет никакого эффекта. Возможно, страны не могут сопротивляться этому, но внутренне будут беспокоиться, что их к чему-то принуждают», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что поэтому доктрина международного сотрудничества Азербайджана построена на основе сотрудничества и взаимной поддержки.

«Именно поэтому мы реализуем такой и финансово, и технически, и политически сложный проект, как «Южный газовый коридор». Уже в третий раз в Баку был проведен Консультативный совет, и все страны, принимающие участие, получат свою долю прибыли. Мы потратили средства и реализовали множество проектов. Конечно, эти средства вернутся и как средства, и как политические дивиденды. Также в регионе создана новая атмосфера сотрудничества. Азербайджан — инициатор всех этих значимых транспортных энергетических проектов», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что по прошествии времени в мире распространяется еще более полная информация об Азербайджане. Силы, клевещущие на Азербайджан, постепенно устраняются.

«Уже большинство из них удалено с политической сцены. Сейчас в мире создается новая динамика развития. Азербайджан больше знают в мире как современную, независимую, развивающуюся страну», — сказал Президент Ильхам Алиев.