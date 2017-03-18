Азербайджан продолжит в этом году свое экономическое развитие.

Как передает официальный сайт главы государства, об этом в субботу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на всенародном празднестве по случаю Новруза.

«Уверен, что экономический рост в этом году продолжится. У нас очень большие планы. Инвестиционная программа послужит развитию реального сектора. В течение этого года в сфере сельского хозяйства будут орошены более 150 тысяч гектаров земли. Это означает создание сотен тысяч рабочих мест. Это означает рост сельского хозяйства и экспорта. Только в течение двух месяцев этого года мы создали более 40 тысяч новых рабочих мест в государственном секторе. Почему? Чтобы не росла безработица. Потому что госинвестиции в прошлом году сократились, в особенности в строительном секторе. Некоторые граждане потеряли работу. Были проблемы и в банковском секторе, некоторые банки закрылись, граждане потеряли работу. Поэтому я призвал бизнес-структуры, чтобы каждая компания взяла на работу хотя бы одного – двух человек. Может, им это и не очень нужно, но и бизнес должен осознавать свою социальную ответственность. Для наших государственных компаний и органов местной исполнительной власти выделен специальный бюджет, сейчас более 40 тысяч человек привлечены к общественным работам и другим ремонтно-строительным работам. Поэтому, уверен, что в этом году Азербайджан продолжит свое экономическое развитие», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в социальной сфере также есть большие планы. «В этом году по традиции пять миллионов человек проходят бесплатную диагностику, обследование. Считаю, что это редкая инициатива в мировом масштабе. Чтобы делать это уже есть все возможности. В каждом районе созданы современные медицинские учреждения. За последние годы отремонтировано и построено более 600 медицинских учреждений», — сказал Президент Азербайджана.