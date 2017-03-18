Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью нанесенного в ночь на пятницу, 17 марта, удара самолетов ВВС Израиля по Хезболле в Сирии было уничтожение попавшего к этой группировке современного вооружения, передает Интерфакс.

«Когда мы видим попытки передать Хезболле современные виды вооружения, когда у нас есть разведданные и когда мы технически можем это сделать, мы действуем, чтобы сорвать эти попытки», − приводят его слова израильские СМИ.

«Именно так мы действовали вчера, и мы будем делать это и дальше», − добавил израильский премьер.