Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров обсудили итоги очередного раунда межсирийских переговоров в Астане, говорится в сообщении Кремля, передает РИА Новости.

«При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах лидеры обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14-16 марта», — говорится в сообщении.

Третья международная встреча по Сирии на высоком уровне прошла в столице Казахстана 14-15 марта. Оппозиция Сирии сначала заявила о бойкоте переговоров, но в среду утром стало известно о решении направить группу из семи оппозиционеров в Астану.