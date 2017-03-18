Производственное объединение «Бакинская телефонная связь» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана запустило услугу бесплатного Wi-Fi в ряде общественных мест столицы, сказала Тренд глава отдела по связям с общественностью ПО Нурана Алиева.

По словам Алиевой, оператором установлены 122 точки доступа беспроводного Wi-Fi на территории Национального приморского парка на Площади государственного флага, что позволяет одновременно обслуживать примерно восемь тысяч пользователей. Поставщиком телекоммуникационного оборудования на этих территориях выступает компания Huawei.

«Кроме того, бесплатный Wi-Fi развернут также на территории Ичери Шехер, где задействованы 33 точки доступа, которые позволяют обслуживать свыше двух тысяч подключений. В данном случае поставщиком оборудования выступает компания ZTE. В ближайшее время «общественный Wi-Fi» будет также на прилегающей территории Центра Гейдара Алиева и в «Белом городе», — сказала Алиева.

Основной целью проекта «общественный Wi-Fi» является обеспечение жителей и гостей столицы доступом к сети интернет в местах массового скопления людей.