В парижском аэропорту Орли мужчина попытался выхватить оружие у военнослужащего и был застрелен.

Из здания аэропорта были частично эвакуированы люди. Пассажирам не разрешили сойти с прибывших самолетов, передает Би-би-си.

В настоящее время в аэропорт прибыли группы саперов, которые обыскивают здание.

Орли — второй по величине аэропорт Парижа.

В начале февраля французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, выстрелил мужчину с мачете, который напал на охрану музея. Им оказался молодой уроженец Египта.