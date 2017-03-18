Россияне владеют элитной недвижимостью в зданиях компании Дональда Трампа во Флориде.

Об этом заявило агентство Reuters по результатам своего расследования.

В частности, утверждается, что как минимум 63 человека с российскими паспортами приобрели элитную недвижимость общей стоимостью $98 млн, сообщает ТАСС.

Среди прочих называются бывший начальник первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, акционер Absolute Group Андрей Трусков и основатель банка «Викинг» Алексей Устаев.

Но, по мнению журналистов, число россиян среди владельцев квартир в небоскребах Trump Organization может быть больше, потому что 703 из 2044 человек, купивших апартаменты в элитном жилье, имели возможность скрыть свою личность.