МИД Турции выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной аннексии Автономной Республики Крым в составе Украины со стороны Российской Федерации.

«Аннексия Крыма — это открытое нарушение норм международного права. Турция вновь заявляет о непризнании аннексии полуострова, осуществленной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 года», — подчеркивается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Турция признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Анкара продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму и защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове», — говорится далее в заявлении.