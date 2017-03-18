Турция продолжает работу по созданию новых трехсторонних форматов — Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан, сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передают в субботу турецкие СМИ.

По словам министра, Турция предпринимает шаги для увеличения доверия в рамках трехсторонних форматов.

«Сегодня мы имеем такие форматы, как Турция-Босния и Герцеговина-Хорватия, Турция-Босния и Герцеговина-Сербия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Грузия. Также работаем над созданием форматов Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан. Кроме того, имеются трехсторонние форматы для снижения напряженности между Пакистаном и Афганистаном», — сказал Чавушоглу.

Сегодня в регионе существует ряд трехсторонних форматов, таких как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Туркменистан.