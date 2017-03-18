Евросоюз в очередной раз осудил присоединение Крыма к России накануне третьей годовщины этого события, которое произошло 18 марта 2014 года.

В соответствующем документе, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), страны ЕС выразили беспокойство ситуацией с правами человека в Крыму, а также призвали все страны ООН присоединиться к санкциям против России, передает Росбалт.

«За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться», — гласит заявление ЕС, сделанное главой европейской дипломатии Федерикой Могерини от имени глав МИД всех 28 стран объединения.

Призыв к странам ООН присоединиться к санкциям звучит уже второй год подряд и основан на резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, осуждающей проведение «незаконного референдума» и последующее присоединение Крыма к России.

Кроме того, министры стран ЕС напомнили о том, что за последний год Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию по Крыму, касающуюся прав человека. В резолюции 71/205 от 19 декабря 2016 года Генассамблея осудила «дискриминационные практики» российских властей и призвала генсека ООН «найти пути и средства» для отправки в Крым миссии международных наблюдателей.

Говоря о нарушении прав человека, Брюссель призывает Россию снять обвинения с крымско-татарских активистов, заместителей председателя меджлиса (организация признана в РФ экстремистской и запрещена — прим. ред.) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова

ЕС также обращает внимание на режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых российский Военный суд приговорил в августе 2015 года к 20 и десяти годам соответственно за «создание террористического сообщества». Брюссель вновь призвал к немедленному их освобождению.