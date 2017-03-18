Обнародованы праздничные дни для школьников в связи с Новруз байрам.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобразования, в 2017 году 20, 21, 22, 23, 24 марта считаются нерабочими.

Так, в общеобразовательных школах с 6-дневной рабочей неделей 18 марта считается учебным днем, а с 5-дневной – 17 марта.

После праздников в общеобразовательных школах с 6-дневной рабочей неделей занятия начнутся 25 марта, а с 5-дневной – 27 марта.

Таким образом, в общеобразовательных школах с 5-дневной рабочей неделей школьники будут отдыхать 9 дней, а с 6-дневной – 6 дней.

Напомним, в 2016-2017 учебном году предусмотрены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января), для начальных классов предусмотрены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).