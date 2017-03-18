Сенат Колумбии принял решение в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АПА в пресс-службе посольства Азербайджана в Колумбии, подписанное вице-президентом Сената Колумбии, президентом комиссии внешних связей и национальной безопасности, а также сенаторами решение было представлено главе дипломатического представительства Азербайджанской Республики в Колумбии Рамилю Фарзалиеву.

В документе отмечается, что члены Сената, поминая память жертв этого страшного дня, выражают солидарность с азербайджанским народом.

В решении говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования и сепаратисты Нагорного Карабаха осуществили в отношении мирного населения азербайджанского города Ходжалы массовые убийства, что вошло в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. В результате массовых убийств были убиты сотни азербайджанских женщин, детей и пожилых людей.

В документе подчеркивается, что народ Колумбии на протяжении многих лет также страдает от бессмысленной войны, выражается надежда Колумбии на то, что армяно-азербайджанский конфликт будет урегулирован мирным путем.

В решении отражен призыв к Армении выполнить резолюции Совбеза ООН №822, 853, 874, 884 и вывести армянские войска из оккупированных азербайджанских территорий, включая Нагорный Карабах.

В решении приветствуются то, что азербайджанский народ, обращаясь в различные инстанции, с гарантией защиты международного гуманитарного права и территориальной целостности, прилагает усилия для проведения переговоров с армянским народом с целью достижения мира.

В решении Сенат Колумбии выражает поддержку азербайджанскому народу.

Рамиль Фарзалиев в свою очередь от имени азербайджанского народа и правительства поблагодарил Сенат Колумбии за то, что в очередной раз встал на стороне справедливости, оказал уважение памяти жертв Ходжалинского геноцида и поддержал страдающий от последствий конфликта азербайджанский народ.

Отметим, Сенат Колумбии в 2002 году принял решение «О незаконной оккупации территорий Азербайджанской Республики».