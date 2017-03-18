Принадлежавший Секретной службе США ноутбук с подробными планами небоскреба «Трамп-тауэр» был украден из машины агента в Нью-Йорке.

Секретная служба утверждает, что информация на ноутбуке была зашифрована и там в любом случае не было никаких важных сведений.

Однако телеканал ABC News передает, что в компьютере были подробности уголовного дела о переписке Хилари Клинтон с использованием личного почтового адреса, а также некая информация, касающаяся папы римского Франциска.

Полиция расследует этот инцидент, изучая записи уличных камер наблюдения. Известно, что ноутбук находился в сумке, которую уже нашли.

Секретная служба распространила заявление, в котором говорится, что агент стала жертвой преступления, в ходе которого ноутбук был украден.

Однако New York Daily News цитирует источник в полиции, который завил журналистам, что на ноутбуке имеется важная информация и «его ищут как бешеные».