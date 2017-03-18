Президент США Дональд Трамп заявил, что «крайне редко» жалеет о том, что он пишет в Twitter и заявил, что у него с канцлером Германии есть что-то общее, говоря о прослушке телефонов ЦРУ, сообщает Reuters.

Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с Ангелой Меркель в Вашингтоне, отметил, что у него с главой правительства ФРГ «есть что-то общее», имея в виду, что ее тоже прослушивала администрация Обамы.

Как известно, лидеры Конгресса США от обеих партий не верят в то, что Трампа прослушивали во время избирательной кампании по распоряжению на то время президента США Барака Обамы.

Также на просьбу прокомментировать то, что он обвинил британскую разведку в прослушивании Трамп Тауэр, президент США ответил, что он просто процитировал юриста, сказавшего это в эфире телеканала Fox News.