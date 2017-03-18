Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников, знакомых с документом.
По данным источников, «план — это нечто большее, чем интенсификация прежнего медленного и стабильного подхода, который Трамп высмеял при администрации Обамы».
Отмечается, что план предусматривает продолжение бомбардировок, интенсификацию поддержки и помощи местным силам, чтобы освободить иракский Мосул и сирийскую Ракку, а также перекрытие источников доходов ИГ.
Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что «предварительный план — это масштабная стратегия, которая придаёт большее значение дипломатии и экономике, чем военной составляющей».