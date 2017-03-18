Государством разработано 19 пилотных проектов, которые планируется осуществить в Ясамальском районе Баку. В рамках этих проектов будет построено 19 многоэтажных домов.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил председатель муниципалитета Ясамальского района Закир Джафаров. По его словам, пять из этих 19 домов будут возведены в текущем году. Кроме того, он отметил, что в рамках пилотного проекта некоторые старые аварийные дома будут снесены, а на их месте построены новые.

«Жителям снесенных домов будут выплачены деньги, чтобы они могли снимать квартиры на время строительства новых зданий. После окончания строительства жители переедут в эти новые дома», — заявил Джафаров.