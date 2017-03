Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не пожали друг другу руки во время фотографирования в Белом доме, сообщает Интерфакс со ссылкой на Politico.

Лидеры двух стран позировали фотографам в Овальном кабинете, и многочисленные репортеры в какой-то момент стали просить их пожать друг другу руки, чтобы запечатлеть и этот момент.

Канцлер Германии повернулась к Трампу и спросила, готов ли он пожать ей руку, но американский президент продолжал смотреть на журналистов и никак не отреагировал на инициативу Меркель.

СМИ не исключают, что Трамп просто не расслышал в общем шуме предложения коллеги, но видео «странного» эпизода первой в истории встречи этих лидеров быстро распространилось в интернете.

Merkel asks Trump: “Do you want to have a handshake?”

The U.S. president did not respond.https://t.co/dgLHkN1H7o pic.twitter.com/ChonvrLITV

— POLITICO (@politico) 17 марта 2017 г.