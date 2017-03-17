Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с регулированием трудовых отношений в стране.
Распоряжение подписано с целью дальнейшего усиления социальной защиты работников в стране, усовершенствования оформления отношений работодатель-работник, механизмов контроля за организацией оплаты труда, а также обеспечения эффективной защиты других трудовых прав и гарантий участников трудовых отношений и осуществления в этой сфере политики, скоординированной между государственными органами в связи с применением указа Президента Азербайджана об утверждении «Стратегических дорожных карт в национальной экономики и основных секторов экономики».
Согласно распоряжению, для достижения этих целей создается Комиссия регулирования и координации трудовых отношений. Председателем Комиссии назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.
Члены Комиссии:
Салим Муслимов — министр труда и социальной защиты населения
Фазиль Мамедов — министр по налогам
Шахин Мустафаев — министр экономики
Таир Будагов — председатель Государственного комитета по статистике
Саттар Мехбалиев — председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Мамед Мусаев — председатель Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана.
С целью организации текущей деятельности Комиссии создается Секретариат Комиссии. Осуществление функций Секретариата возложено на министерство труда и социальной защиты населения.
Комиссии поручено, проанализировав существующую в стране ситуацию на рынке труда, а также законодательство, в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана предложения по усовершенствованию администрирования в сфере регулирования трудовых отношений, а также усовершенствованию этой сферы, с учетом передового международного опыта;
— обеспечить координацию мер контроля, осуществляемых в связи оформлением трудовых отношений и усилением социальной защиты работников;
— обеспечить подготовку и утверждение плана мероприятий, включая выявление неофициальных трудовых отношений, их оформление и осуществление соответствующих закону мер в отношении лиц, допустивших нарушения закона в этой сфере, с учетом направлений, определенных в предыдущих двух пунктах;
— представить созданной распоряжением Президента Азербайджана от 13 июля 2016 года Комиссии предложения в связи с улучшением позиции страны в международных рейтингах по показателю регулирования рынка труда и обеспечить осуществление сотрудничества с этой Комиссией;
— ежеквартально информировать Президента Азербайджана о мерах, осуществляемых в сфере оформления трудовых отношений и обеспечения социальной защиты работников.
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту предложения по приведению в соответствие с распоряжением действующих нормативно-правовых актов Президента;
в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.
Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.