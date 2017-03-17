Фондом Гейдара Алиева по случаю праздника Новруз были розданы праздничные подарки малообеспеченным семьям. Об этом пишет издание Тренд.

Проект, реализуемый по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, охватил все семьи по республике, получающие адресную социальную помощь.

Подарки, состоящие из различных продуктов питания, до 17 марта были доставлены более 165 тысячам малообеспеченных семей по республике. Подарки Фонда были доставлены в дома малообеспеченных семей во всех городах и районах, жителей поздравили с праздником.

Этот совместный проект Фонда Гейдара Алиева и учрежденного Фондом Общественного объединения «Региональное развитие» был реализован при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана.