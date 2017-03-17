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Сборная России по греко-римской борьбе заняла первое место на Кубке мира, проходившем в иранском Абадане, победив в финале сборную Азербайджана (5:3).

Издание «Россия сегодня» напоминает, что Кубок мира по греко-римской борьбе разыгрывается с 1980 года.

Добавим, что в ходе финальных поединков Орхан Нуриев разгромил Максима Сафаряна со счетом 3:0.