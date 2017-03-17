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На Площади Свободы в Ереване начался митинг в связи с кончиной Артура Саргсяна, доставившего еду членам вооруженной группы, захватившей летом 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване. Об этом пишет издание Терт.ам.

Позже с площади Свободы в Ереване началось шествие протеста в память активиста Артура Саркисяна («Доставщик хлеба»). Как сообщает корреспондент Новости Армении — NEWS.am, участники шествия двинулись к зданию Правительства на площади Республики. Куда идти дальше, решат на месте. Среди демонстрантов – актёр Грант Тохатян, один из предводителей блока «Оганян-Раффи-Осканян» Вардан Осканян и 2-й номер в пропорциональном списке блока Армен Мартиросян.

«Мы пришли, чтобы быть рядом с народом, склонить голову перед этим человеком. Он принёс нуждавшимся хлеб, таким его и запомнят. А с ним так жестоко обошлись»,- заявил Вардан Осканян.

По факту смерти Саркисяна возбуждено уголовное дело.

People gathered in support of Artur Sargsyan who supplied food to the members of 'Sasna Tsrer' group on Freedom Square

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People gathered in support of Artur Sargsyan who supplied food to the members of 'Sasna Tsrer' group on Freedom Square

People gathered in support of Artur Sargsyan who supplied food to the members of 'Sasna Tsrer' group on Freedom Square

People gathered in support of Artur Sargsyan who supplied food to the members of 'Sasna Tsrer' group on Freedom Square

People gathered in support of Artur Sargsyan who supplied food to the members of 'Sasna Tsrer' group on Freedom Square