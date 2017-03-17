На Площади Свободы в Ереване начался митинг в связи с кончиной Артура Саргсяна, доставившего еду членам вооруженной группы, захватившей летом 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване. Об этом пишет издание Терт.ам.

Позже с площади Свободы в Ереване началось шествие протеста в память активиста Артура Саркисяна («Доставщик хлеба»). Как сообщает корреспондент Новости Армении — NEWS.am, участники шествия двинулись к зданию Правительства на площади Республики. Куда идти дальше, решат на месте. Среди демонстрантов – актёр Грант Тохатян, один из предводителей блока «Оганян-Раффи-Осканян» Вардан Осканян и 2-й номер в пропорциональном списке блока Армен Мартиросян.

«Мы пришли, чтобы быть рядом с народом, склонить голову перед этим человеком. Он принёс нуждавшимся хлеб, таким его и запомнят. А с ним так жестоко обошлись»,- заявил Вардан Осканян.

По факту смерти Саркисяна возбуждено уголовное дело.