Развитие Армении прямым образом зависит от заключения мира в Карабахе, сказал журналистам в пятницу руководитель парламентской фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян.

Он надеется, что армяне со всей ответственностью подойдут к выборам.

«Мы предлагаем реалистичную программу — единственное настоящее решение вопросов безопасности, развития и повышения уровня благосостояния граждан. Мы предлагаем программу мира», — сказал Зурабян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, основным вопросом, стоящим перед страной, является именно Карабахский конфликт, который не позволяет стране развиваться. По мнению Зурабяна, сохранение статус-кво в Карабахе и стабильное развитие страны несовместимы.

Он отметил, что мирное решение конфликта — единственный путь к выходу из гонки с Азербайджаном.